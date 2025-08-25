Il viale con posti auto privati segue le regole condominiali
Si ha condominio quando unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari condividono parti comuni
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 luglio 2025
La descrizione fornita dal lettore farebbe pensare più a un condominio che a una semplice comunione, poiché si ha condominio quando un edificio è composto contemporaneamente da almeno due unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, che ne godono in maniera esclusiva, e da alcune parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime (si veda ...