Ascensore ex novo, la spesa è a carico di chi lo utilizza

La domanda In un condominio è stata decisa, con delibera a maggioranza, l’installazione di una piattaforma elevatrice, come intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche. Si chiede se devono partecipare alle spese di installazione anche i negozi, che possono avere comunque accesso al tetto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 luglio 2024

L’installazione di un impianto di ascensore in un fabbricato condominiale, che ne è sprovvisto, viene qualificata come una innovazione (ex articolo 1120 del Codice civile), cui risulta applicabile la clausola di salvaguardia prevista all’articolo 1121 del Codice civile. In sostanza, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo...