Assemblea, nulle le modifiche al termine per la convocazione

La domanda

L’esercizio del mio condominio si chiude al 31 ottobre di ogni anno. Nel regolamento contrattuale è indicato che «l’assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell’anno finanziario». Chiedo se prevalga l’articolo 66, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile - per il quale la convocazione va fatta entro entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio -, oppure il regolamento contrattuale.