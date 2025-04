Locazione transitoria, lecita l’«interruzione» concordata

La domanda È possibile, in un contratto di locazione a uso transitorio, “lasciare fuori” un mese, prevedendo, per esempio, che la durata della locazione sia di 11 mesi, cioè dal primo maggio di un anno al 30 aprile di quello successivo, ma escludendo il mese di agosto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 marzo 2025

Il contratto di locazione transitorio può avere una durata minima di un mese e una durata massima di 18 mesi. Alla scadenza esso si risolve automaticamente, a meno che non sia stato comunicato - con lettera raccomandata - il perdurare delle motivazioni della transitorietà; in questo caso può essere sottoscritto un nuovo contratto di locazione per la durata residua...