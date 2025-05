B&B: rapporti con il condominio

[1] Cassazione, sent. 7 gennaio 2016, n. 109 - che viene spesso citata in contrapposizione a Cassazione 24.707/2014 di cui diremo – si è limitata a stabilire che la clausola contenuta nei titoli per la quale: "E' vietato destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, ambulante, sanatori, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agenzie di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato" vale ad escludere tanto l'attività di Bed & Breakfast quanto quella di affittacamere, che sono sovrapponibili. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella pronuncia 109/2016, alcuni condòmini avevano citato in giudizio avanti il Tribunale di Roma i proprietari di un appartamento sito nello stabile, nonché la società s.r.l. G.S.M. conduttore che gestiva l'immobile, affinché fosse dichiarata la contrarietà al regolamento condominiale per la destinazione dei locali ad uso di affittacamere.