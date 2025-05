L'affitto breve

Le locazioni brevi - introdotte da una normativa di "natura fiscale" - sono contratti di affitto utilizzati dai privati, anche grazie ai portali internet che agiscono da intermediari e favoriscono l'incontro tra proprietari e inquilini.

Il rapporto contrattuale

Anche il contratto di locazione breve – salvo che si tratti di locazioni per finalità turistiche, disciplinate dalla legge 431/1998[1] – non costituisce un contratto formale. Quando si parla di locazioni brevi, ci si riferisce all'articolo 4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 96 del 21 giugno 2017) secondo cui rientrano nella fattispecie «(…) i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono...