Bilancio, il regolamento contrattuale può costringere l’amministratore all’invio dei documenti giustificativi di Rosario Dolce

In merito all'articolo «I documenti sul bilancio possono non essere allegati alla convocazione di assemblea che deve approvarlo» pubblicato in data 2 marzo 2023, si chiede come vada interpretato l'articolo del regolamento contrattuale» allegato al rogito, il quale reciti che «L’amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconti ad ogni condomino almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea…»





Come riportato dall'articolo 1129, coma 2, Codice civile l'amministratore, contestualmente all'accettazione e nomina, del mandato è tenuto a comunicare anche i locali in cui si rivengono i registri di cui ai numeri 6 e 7 dell'articolo 1130 Codice civile, tra cui rientra anche quello afferente alla “contabilità”. Per quanto riguarda poi il momento della presentazione del conto di gestione, l'articolo 1130 bis Codice civile stabilisce che «…i condòmini e i titolari di diritti...