Bonus acqua potabile al via per le spese 2023 (ma salta nel 2024)

Bonus acqua potabile anche per le spese 2023. Ma non per quelle 2024, dal momento che con l’ultima legge di Bilancio non c’è stata l’attesa proroga. Le risorse a disposizione, però, saranno pochissime: appena 1,5 milioni di euro, contro i 5 milioni stanziati negli anni precedenti. Per chi farà domanda a partire dal primo febbraio, insomma, sarà altissimo il rischio di un taglio. A dare le prime indicazioni sul bonus è un provvedimento appena pubblicato dall’agenzia delle Entrate (il numero 3921/2024...

