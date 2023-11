Più criteri per ripartire la spesa dell’acqua di Augusto Cirla









La domanda Nella nostra palazzina, per la ripartizione della spesa dell’acqua si usa da anni il metodo “per persona”. Un nuovo condomino ha installato un contatore nel suo appartamento, anche se il regolamento non lo prevede, e ora il calcolo degli addebiti è più complicato, con il rischio di errori. Chiedo se questo soggetto poteva procedere nella maniera descritta e se sia possibile tornare al metodo di calcolo consolidato da tempo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 13 novembre

Il tema in esame ricorre spesso nella realtà condominiale, e anche i giudici non hanno fornito una soluzione univoca. Ad ogni modo, non è dato capire, in primo luogo, se il regolamento contrattuale indicato dal lettore escluda la possibilità per il condomino di installare un proprio contatore dell’acqua (ipotesi possibile, ma poco probabile) oppure se nulla dice in proposito...