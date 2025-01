Bonus barriere architettoniche: le norme in vigore nel 2025

Nato con l’intento di incentivare il superamento l’eliminazione di barriere architettoniche in un arco temporale di quattro anni (dal 2022 al 2025), con detraibilità accelerata (cinque anni) e piena possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, nel tempo il bonus barriere architettoniche ha subito limitazioni su molti fronti. Con l’arrivo del 2025, ultimo anno (almeno per ora) di accesso all’agevolazione, è utile esaminare le regole attuali di applicazione.