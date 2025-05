Box-window tra VEPA e nuovo volume: il “Salva Casa” sposta i confini dell’abuso edilizio

Box-window: superficie accessoria o nuovo volume? Il Tar Puglia prova a fare chiarezza sulla natura edilizia di questa particolare struttura architettonica.

Un box-window è una struttura vetrata (con una in forma che ricorda, appunto, una scatola) che sporge dal filo della facciata di un edificio, solitamente chiusa su tre lati e coperta, con funzione di ampliare lo spazio interno e aumentare la luminosità dell’ambiente.

Elementi tipici dello stile costruttivo anglosassone, i box-window sono diffusi anche in Italia; possono essere realizzati sia come elementi architettonici decorativi sia come veri e propri ampliamenti funzionali dei vani interni. Ed ...