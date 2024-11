Chi è «decaduto» può aderire all’impugnazione di un terzo

La domanda

Nel condominio in cui vivo si è tenuta l’assemblea per l’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2023. Io ho espresso voto contrario alla sua approvazione, ma ho lasciato decorrere i termini (30 giorni dalla data della delibera) per l’impugnazione. Dopo avere ricevuto - a mezzo raccomandata - il verbale dell’assemblea, un condomino, che non vi aveva partecipato, intende impugnare la delibera entro i 30 giorni successivi dalla data della notifica nei suoi confronti. Chiedo se posso partecipare anch’io all’impugnazione della delibera, tenuto conto che per me, invece, i termini per l’impugnazione sono già scaduti.