Chi paga l’asseverazione dei costi della nuova facciata

La domanda In un condominio è stato eseguito il rifacimento della facciata, fruendo della detrazione del 90 per cento. Poiché alcuni condòmini hanno ceduto il credito, è stata chiesta al tecnico l’attestazione di congruità dei prezzi. La spesa dell’onorario per il tecnico dev’essere ripartita fra tutti i condòmini in base alla tabella millesimale, o solo tra i soggetti che hanno utilizzato l’attestazione per la cessione del credito?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 febbraio 2025

Nel caso descritto, la spesa per l’onorario del tecnico che ha rilasciato l’attestazione di congruità dei prezzi va ripartita solo tra i condòmini che hanno effettivamente fruito di tale attestazione per la cessione del credito d’imposta. L’obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute, ex articolo 121, comma 1-ter, lettera b, del Dl 34/2020 (decreto...