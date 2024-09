Come stimare i beni immateriali specifici

Presupposti teorici

Generalmente, i beni economici costituenti un'azienda industriale sono materiali e immateriali.

I beni materiali comprendono: aree, fabbricati industriali e civili, impianti, macchinari, attrezzature, e così via, mentre i beni immateriali (intangible assets) consistono in: brevetti, marchi, software, tecnologie e know-how, concessioni, licenze, ecc. ed hanno la finalità di far acquisire all'azienda un vantaggio competitivo sul mercato rispetto alle imprese concorrenti.

Inoltre, anche risorse immateriali...