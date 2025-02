Doppia "prima casa" se la donazione con reversibilità precede il nuovo acquisto

La condizione di premorienza del donatario inserita nell’atto di donazione non preclude il beneficio fiscale sulla nuova abitazione. Inoltre, il soggetto trasferito all’estero per lavoro può acquistare un immobile con l’agevolazione in uno dei vari Comuni in cui è stato residente in Italia prima del trasferimento, non necessariamente nell’ultimo. Infine, in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile agevolato, si può evitare la decadenza dai benefici fiscali acquistando, entro un anno, un terreno all’estero su cui costruire un immobile da destinare ad abitazione principale. Sono queste le indicazioni contenute negli ultimi documenti di prassi in materia.