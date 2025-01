Completamento extra traino con aliquota al 50 per cento

La domanda È stato eseguito e concluso un intervento supersismabonus 110% condominiale, con cessione del credito, avvenuta il 31 dicembre 2023. Tale intervento ha trainato, con aliquota al 110 per cento, parte delle opere di completamento condominiali, normalmente soggette ad aliquota del 50 per cento (bonus casa), ma, in tale contesto, trainate con aliquota al 110% dal supersismabonus. Dovendo ora realizzare e concludere le opere di completamento residue, sulle stesse, previa verifica del rispetto dei massimali di spesa a disposizione, è possibile applicare l’aliquota del 50 per cento?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 gennaio 2025

La risposta è positiva. Alle opere di completamento condominiali residue, è possibile applicare l’aliquota del 50 per cento, previa verifica del rispetto dei massimali di spesa a disposizione (limite massimo pari a 96mila euro per i lavori su parti comuni, compresi gli interventi già eseguiti sulle parti strutturali, e un ulteriore limite di 96mila euro, per gli interventi...