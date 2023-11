Compravendita: diritto alla provvigione per il mediatore quando l’affare è concluso di Giuseppe Baravaglio e Federico Cappa - consulenti legali F.I.M.A.A. Torino

In caso salti, il compenso è solo relativo allo svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati, attraverso la predisposizione dei propri mezzi e della propria organizzazione









La Cassazione sul diritto del mediatore alla provvigione e sulla possibile nullità delle relative clausole, in relazione al momento della conclusione dell’affare

Recentemente la Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di diritto alla provvigione in favore del mediatore, per quanto riguarda sia la rilevanza del momento in cui l’affare deve ritenersi concluso, sia la validità e portata della clausola con cui venga pattuito il diritto ad un compenso per il mediatore anche in caso di mancata conclusione...