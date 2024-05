La svolta “ecologica” del Consiglio di Stato sulle libertà estetiche in immobili non vincolati

Con una recente sentenza n. 2051, emessa il primo marzo 2024, il Consiglio di Stato stabilisce un principio fondamentale in tema di edilizia e sviluppo urbanistico: il primato della libertà privata nelle scelte estetiche per immobili non vincolati, escludendo ingerenze comunali basate su valutazioni soggettive o estetiche legate ai rapporti di vicinato.