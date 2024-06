Uffici senza riclassificazione catastale se funzionali all’impresa

Non è consentito al contribuente, mediante la presentazione di apposita dichiarazione di variazione DOCFA in base alla cosiddetta “legge sugli imbullonati”, di proporre l’attribuzione della categoria A/10 (“uffici e studi privati”) in luogo della specifica categoria D (propria degli immobili a destinazione speciale) a porzioni di un fabbricato destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, sul presupposto della separazione (materiale e organizzativa) degli uffici direzionali dai locali operativi...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi