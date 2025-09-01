Condòmini infastiditi dagli animali? Occhio al regolamento
Nessuno può ostacolarne la presenza nel palazzo a meno che il divieto non sia votato all’unanimità. I padroni dovranno rispettare le regole dell’assemblea e le norme di buon senso per garantire che non importunino nessuno
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 1° settembre 2025
No. Se il regolamento di condominio non ha vietato – all’unanimità – la presenza di animali nello stabile, nessuno può obbligarla a disfarsi del cane. Il suo dirimpettaio, come gli altri condòmini, potrà pretendere soltanto l’osservanza delle regole stabilite dall’assemblea, delle norme di buon senso e delle disposizioni dettate sul punto dal ...