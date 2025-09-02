Canna fumaria «fuori norma», le tutele per il soggetto leso
Il proprietario può presentare un esposto in Procura, in via amministrativa all’Asl o al Comune oppure agire legalmente contro il condomino
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 1 settembre 2025
Si rileva, innanzitutto, che l’articolo 5, comma 9, del Dpr 412/1993 - per il quale «gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente...