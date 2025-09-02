Canna fumaria «fuori norma», le tutele per il soggetto leso

La domanda

Abito al quarto e ultimo piano di un condominio. Dopo i lavori di ristrutturazione, mi sono accorto che sotto il mio terrazzo esce la canna fumaria del proprietario del terzo piano, che non è stata portata a tetto. Alle mie rimostranze, il direttore dei lavori ha fatto presente di non essersi accorto dell’accaduto e ha invitato l’amministratore a sottoporre la questione alla prossima assemblea condominiale, per la quale ho già ricevuto la convocazione. Ritengo che la questione non sia di competenza dell’assemblea, nel senso che, se la situazione è illecita, come credo, una votazione non può sanarla. Chi può pronunciarsi? La società erogatrice del gas o anche l’Asl?