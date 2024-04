Contratto di comodato ad uso non abitativo: caratteristiche e limiti

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altre un bene mobile o immobile affinché se ne serva per tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire l’unità immobiliare ricevuta. In ambito di comodato ad uso diverso, va precisato che l’espletamento dell’attività commerciale, in mancanza di termine esplicito, non è sufficiente ritenerne la restituzione legata alla sua cessazione, sicché il comodante può richiedere la restituzione del bene anche prima della cessazione di tale attività. Approfondiamo le caratteristiche e la disciplina dell’istituto.