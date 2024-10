Contratto definitivo di compravendita immobiliare: contenuto minimo e struttura base per la sua validità

Il contratto di compravendita immobiliare è uno degli atti legali più rilevanti e complessi del sistema normativo italiano. Questo contratto non si limita solo al trasferimento della proprietà di un immobile tra venditore e acquirente in cambio di un corrispettivo economico, ma richiede il rispetto di un preciso iter normativo per garantirne la validità legale e l’opponibilità nei confronti di terzi. Per essere giuridicamente valido, deve quindi rispettare specifici requisiti di forma e contenuto stabiliti dalla legge.