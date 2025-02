Convenzione edilizia e giurisdizione per le controversie

Una questione rilevante si presenta quando una convenzione edilizia prevede una clausola compromissoria che ha per oggetto le obbligazioni assunte dalla società costruttrice e successivamente il condominio, che è stato costruito dalla società stessa e deve rispondere delle obbligazioni di quest'ultima, instaura una controversia chiedendo di accertare l'intervenuta estinzione di un diritto che la convenzione ha previsto a favore dell'amministrazione comunale, come può essere l'assoggettamento di una area a parcheggio. La giurisprudenza ritiene che in tal caso la clausola compromissoria non abbia efficacia, perché la controversia è sottoposta alla giurisdizione amministrativa.