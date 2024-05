Costi dell’autoclave divisi per millesimi di proprietà

La domanda

Sono proprietario di un appartamento ubicato al primo piano di un condominio. Quest’ultimo è costituito da due piani, per un totale di quattro appartamenti e un locale commerciale, al piano terra. Il condominio utilizza le tabelle millesimali approvate in assemblea per la ripartizione delle spese condominiali. Non è dotato, però, di una specifica tabella millesimale per l’autoclave e, pertanto, nell’ultima assemblea condominiale, è stato sollevato il problema della ripartizione delle spese di manutenzione/riparazione/sostituzione dell’autoclave stessa. Pertanto, gradirei sapere qual è il criterio di ripartizione delle spese dell’autoclave e se bisogna incaricare un tecnico, in sede di assemblea, per la redazione di una specifica tabella millesimale per l’autoclave.