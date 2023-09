Dal 4 settembre a Roma nuove regole per le locazioni a canone concordato

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







È entrato in vigore il nuovo Accordo territoriale di Roma per le locazioni a canone concordato stipulato da Confabitare, Unioncasa e Assocasa (CUA), Protocollo QC/2023/84927 del 7 agosto 2023 del dipartimento valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative del Comune di Roma.

«Abbiamo trasfuso nel nuovo accordo tutta l'esperienza degli ultimi anni volta a risolvere innumerevoli dubbi degli operatori – ha detto il presidente della sede provinciale di Roma di Confabitare, Eugenio Romey – nell'ottica di prevenirli. Riteniamo infatti che il nuovo accordo comprenda – ab origine – le risposte alla stragrande maggioranza delle incertezze finora riscontrate dagli utenti».

Ci siamo posti, inoltre, prosegue Romey, «l'obiettivo di facilitare la vita dei locatori, conduttori e agenti immobiliari fornendo ben 12 contratti-tipo già pronti e perfettamente compliant con le regole poste dal Mit nel decreto del 16 gennaio 2017 e con quelle dell'Accordo territoriale. Questo tende a risolvere uno dei problemi principali delle locazioni a canone concordato, ovvero la corretta interpretazione e gestione della compressione dell'autonomia negoziale delle parti, tipica di questi contratti e finora particolarmente “ostica” per gli operatori, che, introducendo clausole spesso “fantasiose”, si sono visti in molti casi negare l'attestazione. Da oggi questo problema non dovrebbe più presentarsi».

Molte altre le novità e le semplificazioni del nuovo accordo rispetto alla disciplina previgente. La riformulazione di alcune regole dei contratti per studenti ha anche comportato il gradimento e l’adesione da parte di DiSCo, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, che è, istituzionalmente, uno dei possibili conduttori di questo tipo di contratti - precisa una nota di Confabitare.

«Riteniamo che il nuovo accordo CUA di Roma possa essere considerato una milestone per il mondo delle locazioni a canone concordato e ci auguriamo che il suo schema possa essere replicato nei più importanti Comuni italiani», chiosa Romey.

Il nuovo Accordo è facilmente consultabile (in formato PDF nativo con link ipertestuali che rinviano ai vari allegati) all'indirizzo https://moduli.confabitareroma.it/AccordoRoma2023

Tutte le informazioni e gli iter operativi per la corretta stipula dei contratti possono essere chiesti a Confabitare Roma (06/32091429 - segreteria@confabitareroma.it)