Danneggiamento di un bene condominiale e revoca dell’amministratore tra i temi della settimana

In Condominio e immobili 9 dicembre 2024, S. Sicoli, «Danneggiamento e deturpamento di un bene condominiale: la linea di confine tracciata dalla Cassazione penale», ha commentato la sentenza Cassazione penale 9 luglio – 2 ottobre 2024, numero 36753. Il reato di danneggiamento di cui all’articolo 635 Codice penale si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’articolo 639 Codice penale, in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo ...

