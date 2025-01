Decadenza dei bonus edilizi: le responsabilità dei tecnici e le conseguenze per il committente

Responsabilità dei tecnici, controlli fiscali e sanzioni: ecco le principali implicazioni della perdita delle agevolazioni legate ai bonus edilizi.

Il sistema delle agevolazioni fiscali in Italia ha rappresentato, per anni, un motore di sviluppo per il settore delle costruzioni, della riqualificazione energetica e dei miglioramenti abitativi. Tuttavia, l’accesso a queste agevolazioni è legato a precise condizioni e normative che, se non rispettate, possono portare alla perdita dei benefici fiscali. In questo contesto, la responsabilità dei tecnici coinvolti nei progetti è un tema fondamentale, con implicazioni legali e professionali significative...