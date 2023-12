È l’affittuario che deve sincerarsi che il bene locato sia utilizzabile per i fini che a lui interessano

Spetta al conduttore del bene locato ad uso non abitativo, verificare che le sue caratteristiche siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell’attività che intende esercitarvi ed il rilascio delle relative autorizzazioni. Di conseguenza, se non ottiene le licenze, non sarà ravvisabile alcuna responsabilità del titolare, neppure ove il diniego sia dipeso proprio dalle caratteristiche degli spazi concessi.

Ciò, sia chiaro, salvo che la questione abbia formato oggetto di specifica...