È il valore totale del rendiconto che regola la competenza

Un condòmino ha proposto impugnazione innanzi al tribunale avverso una delibera di approvazione del bilancio consuntivo e del conseguente riparto, in quanto sarebbe stata assunta con la partecipazione ed il voto di soggetti non legittimati. Il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del giudice di pace perché l’obbligazione di pagamento contestata rientrava nella competenza per valore di quell’ufficio.

Il condòmino, quindi, ha proposto regolamento di competenza – accolto...