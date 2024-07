Estintori e rilevatori di gas d’obbligo nelle case vacanze

La domanda

In caso di locazioni turistiche o brevi, il Dl 145/2023, convertito in legge 191/2023, all’articolo 13-ter, comma 7, stabilisce che «tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge». Si chiede di chiarire se tale obbligo per i dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio dev’essere rispettato anche in un immobile nel quale sono presenti soltanto impianti alimentati a energia elettrica.