Fallimento e legittimazione per l'azione di restituzione delle parti comuni

Nel giudizio di rivendicazione proposto nella procedura fallimentare che è stata dichiarata a carico di un condomino, la legittimazione individuale ad agire e a resistere in giudizio disciplinata dall'art. 103 della legge fallimentare compete sia all'amministratore quale rappresentante dell'intero condominio, sia, in maniera concorrente ed alternativa, autonomamente a ciascun condomino per la tutela dei suoi diritti in qualità di comproprietario.