La domanda

La domanda Devo provvedere al ravvedimento operoso per l’omesso versamento di ritenute da parte di un condominio (codice 1019), di competenza dei mesi di gennaio e febbraio 2023. Tali ritenute potevano essere tempestivamente versate entro il 30 giugno 2023, in quanto - anche cumulate - sono di importo inferiore a 500 euro. Il termine da cui far decorrere gli interessi del ravvedimento è, pertanto, quello del 30 giugno 2023?