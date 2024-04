I 40 anni de L’Esperto Risponde: chi ripara il fotovoltaico prima dell’allaccio alla rete

La domanda Ho installato un impianto fotovoltaico utilizzando il superbonus del 110 per cento. La ditta installatrice ha emesso fattura il 31 maggio 2023. La richiesta di allaccio alla rete elettrica risulta inoltrata all’Enel solo a fine settembre, sennonché in luglio una grandinata ha danneggiato alcuni pannelli. In questa situazione, l’onere della riparazione/sostituzione dei pannelli a chi compete? La ditta fornitrice sostiene che con la fattura l’impianto è stato consegnato e, quindi, le spese sarebbero a mio carico. Io invece sostengo il contrario, perché l’impianto, nel momento in cui ha subìto il danneggiamento, non poteva ritenersi consegnato, non essendo funzionante e risultando di fatto incompleto, visto che la ditta non aveva ancora adempiuto alla richiesta di allaccio alle rete pubblica.

Dall’Instant Esperto Risponde-Famiglia del 3 aprile 2024

In tema di appalto, in base all’ultimo comma dell’articolo 1665 («Verifica e pagamento dell’opera») del Codice civile, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente. Ciò, tuttavia, non consente di ritenere che l’opera sia accettata dal committente per il semplice fatto che vi sia stata un’emissione di fattura, così ...