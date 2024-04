I 40 anni de L’Esperto Risponde: pergola per il fotovoltaico detraibile entro i 96mila euro

La domanda

Ho eseguito lavori edili di manutenzione straordinaria all’immobile, iniziati nel 2022 - con Cila, comunicazione inizio lavori asseverata, datata marzo 2022 - e continuati nel 2023, raggiungendo il limite dei 96mila euro. Nel 2023, in aggiunta a tali opere, ho dovuto realizzare una pergola per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, per cui ho avviato un’altra pratica edilizia con Cilas (comunicazione inizio lavori asseverata - superbonus), al fine di fruire del superbonus. I lavori edili di realizzazione della pergola di sostegno al fotovoltaico sono di manutenzione straordinaria e sono stati realizzati sul terrazzo dell’immobile, per il quale ho già fruito dei 96mila euro, a cavallo dei due anni. Avendo speso, nel 2023, 12mila euro per la pergola, posso fruire della detrazione del 50 per cento, trattandosi di lavoro autonomo rispetto a quello di cui alla precedente Cila?