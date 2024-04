I 40 anni de L’Esperto Risponde: revocabile l’amministratore che non vigila sui fornitori

La domanda Ho scoperto che l’amministratore del condominio in cui abito paga fatture a fornitori per servizi non resi e per servizi di pulizia resi parzialmente ma fatturati interamente. In questa situazione è possibile fare ricorso giudiziale, anche da parte di un singolo condomino, per la revoca dell’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 aprile 2024

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con le stesse maggioranze richieste per la sua nomina (articolo 1129, undicesimo comma, del Codice civile), ma può essere disposta dall’autorità giudiziaria, anche su istanza di un singolo condomino, in presenza di gravi irregolarità espressamente indicate dalla legge (articolo 1129, ...