I mercoledì della privacy: un impianto di videosorveglianza privato abusivo è questione condominiale
L’amministratore, quale garante della legalità interna allo stabile, non può ignorarlo
La videosorveglianza in condominio può essere un prezioso alleato per la sicurezza, ma solo se adottata nel rispetto della normativa vigente. Cosa accade, invece, quando l’impianto viene installato in modo arbitrario da alcuni condòmini, senza delibera assembleare e senza alcuna valutazione degli aspetti privacy? Accade spesso che l’amministratore si trovi a doversi occupare di problematiche relative a telecamere posizionate sulle parti comuni senza autorizzazione, senza informativa, senza base giuridica...