Annullabile la delibera del supercondominio privo di un rappresentante di fabbricato
L’azione può essere intentata da ogni singolo condomino solo se il correlativo rappresentante sia rimasto assente, dissenziente o astenuto rispetto alla delibera
Impugnazione delle delibere assunte nell’assemblea dai rappresentanti del supercondominio al centro della sentenza 20052/2025 della Cassazione.
I fatti e la decisione
Una società, proprietaria di dieci posti auto ubicati nel fabbricato n. 7 facente parte di un supercondominio, conveniva dinanzi al Tribunale il supercondominio composto da diversi fabbricati per ottenere la dichiarazione di nullità delle delibere...