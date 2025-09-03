Condominio

Annullabile la delibera del supercondominio privo di un rappresentante di fabbricato

L’azione può essere intentata da ogni singolo condomino solo se il correlativo rappresentante sia rimasto assente, dissenziente o astenuto rispetto alla delibera

di Luana Tagliolini

Impugnazione delle delibere assunte nell’assemblea dai rappresentanti del supercondominio al centro della sentenza 20052/2025 della Cassazione.

I fatti e la decisione

Una società, proprietaria di dieci posti auto ubicati nel fabbricato n. 7 facente parte di un supercondominio, conveniva dinanzi al Tribunale il supercondominio composto da diversi fabbricati per ottenere la dichiarazione di nullità delle delibere...

