I posti auto senza millesimi e le tabelle da rivedere

La domanda Nel piazzale condominiale alcune aree sono destinate a parcheggio auto a uso strettamente individuale. A questo scopo, esse sono identificate-contornate da strisce bianche, e caratterizzate dai riferimenti all’unità immobiliare associata. Premesso che il regolamento condominiale del costruttore non prevede alcunché in merito, a queste aree devono essere attribuite le quote di millesimi di proprietà? Si precisa che le aree furono acquisite unitamente all’unità immobiliare associata, la cui quota millesimale non risulta comprendere eventuali millesimi riferibili all’area auto abbinata.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 21 ottobre 2024

Nel caso descritto, occorre prima di tutto accertare se la tabella millesimale in uso sia stata calcolata tenendo conto dei posti auto. Al riguardo, potrebbe essere utile reperire i calcoli effettuati dal tecnico che l’abbia realizzata. Sarebbe anche opportuno - ai fini del calcolo - chiarire se i posti auto siano in proprietà o in uso esclusivo.

Ciò premesso - ipotizzando...