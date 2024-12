Il bonus sull’acquisto della prima casa evita la stretta 2025

La domanda Ho sentito che il governo sta per modificare i cosiddetti bonus edilizi, prevedendo aliquote differenziate a seconda che si tratti della “prima casa” o di altri immobili. Vorrei sapere se, invece, l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” rimarrà immutata e in che cosa consiste esattamente, visto che a breve dovrò, appunto, acquistare la mia abitazione.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 2 dicembre 2024

Si conferma che è attualmente in corso l’iter parlamentare di approvazione della legge di Bilancio 2025, al cui interno - per quanto noto al momento - vi sono norme volte a rimodulare i cosiddetti bonus edilizi, come il bonus casa ed ecobonus, in modo tale da riservare alla “prima casa” un trattamento di favore, riconoscendo un’aliquota maggiorata ai soli interventi...