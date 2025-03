Il cambio di proprietario tra due Sal dello stesso anno

La domanda In un edificio condominiale, oggetto di intervento agevolato con il sismabonus, si deve procedere all’invio della comunicazione di opzione di sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2024. La fattura è datata dicembre 2024 e presenta uno sconto parziale del 70 per cento; per il restante 30 per cento, il condominio ha provveduto a effettuare il bonifico parlante entro il 31 dicembre 2024. Tra il primo e il secondo Sal (stato avanzamento lavori) sono intervenute modifiche relative ai beneficiari: a maggio 2024, uno dei beneficiari ha venduto l’immobile e se, a oggi, viene prodotta una visura catastale, l’immobile risulta intestato al nuovo proprietario. Chiedo se, nella comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura del secondo Sal, tra i beneficiari va indicato il nuovo o il vecchio proprietario.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 marzo 2025

Nella comunicazione di opzione per lo sconto in fattura relativa al secondo stato avanzamento lavori (Sal) dell’intervento di sismabonus nel 2024, occorre indicare come beneficiario il soggetto che ha sostenuto le spese (pagando il 30% non coperto dallo sconto in fattura, ed essendo titolare del beneficio del 70 per cento, oggetto dello sconto stesso) a dicembre 2024...