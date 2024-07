Il Condominio

La sentenza in commento affronta – si potrebbe dire, ancora una volta – la problematica della costituzione (da parte dell'assemblea con deliberazione "a maggioranza") di un "fondo cassa" destinato a far fronte alle esposizioni debitorie del condominio.

Il commento

Va subito precisato che la questione che la decisione assembleare sia assunta "a maggioranza" è fondamentale in quanto le problematiche affrontate dalla giurisprudenza semplicemente non sussistono nel caso in cui la deliberazione sia adottata all'unanimità...