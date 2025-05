Il Condominio nelle Corti di Merito

I principi precisati dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia, in commento, sono fondamentali per ben comprendere la natura delle varie fattispecie abitative che, con notevole eterogeneità, sono presenti sul territorio nazionale.

Il commento

I principi precisati dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia, in commento, sono fondamentali per ben comprendere la natura delle varie fattispecie abitative che, con notevole eterogeneità, sono presenti sul territorio nazionale. Ciò che in prima battuta appare evidente è che, nonostante le regole giuridiche affermate siano pacifiche da tempo e chiare nella loro portata, vengono spesso ignorate o travisate, tanto che si dà luogo ad un contenzioso di non trascurabile quantità (spesso dall'...