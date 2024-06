Il condominio e il pavimento dell’area esterna privata

La domanda Mi risulta che la sostituzione del pavimento esterno (posto in un’area privata di un appartamento sito in condominio) possa accedere al bonus casa 2024, solo se vengono modificati materiali e superficie della pavimentazione medesima. Si chiede se la superficie possa indifferentemente essere modificata in diminuzione o in aumento rispetto a quella originaria, e se sia stabilito un limite minimo di variazione che questo intervento deve rispettare.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 giugno 2024

Come intervento riferibile a una singola unità immobiliare in condominio, la sostituzione della pavimentazione esterna, in quanto manutenzione ordinaria, non fruisce della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% sul sito www...