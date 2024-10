Il conferimento della "prima casa" in un trust non consente il bis

Tra le condizioni richieste dalla disciplina dell'agevolazione "prima casa" per poter fruire dei benefici fiscali in sede di nuovo acquisto immobiliare vi è l'impossidenza di altro immobile in tutto il territorio nazionale già acquistato con l'agevolazione in parola. La disposizione è evidentemente tesa a evitare che un contribuente possa fruire reiteratamente dell'agevolazione per più immobili.

La Cassazione è più volte intervenuta su tale condizione, stabilendo, per esempio, che essa non può ritenersi...