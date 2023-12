Il coniuge non proprietario non può essere consigliere

La domanda Il testo del regolamento contrattuale di condominio dispone che «ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da altra persona purché sia un altro condomino o l’affittuario dell’unità immobiliare di sua proprietà con delega scritta», e che «il consiglio di condominio è composto da almeno tre membri che sono eletti dall’assemblea nel suo seno». Io non sono proprietario dell’immobile ma ci convivo con mia moglie, che ne è la proprietaria. Ritengo che sia ammissibile la mia candidatura come delegato di mia moglie e, quindi, come consigliere. È corretto?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 dicembre

La possibilità di intervenire in assemblea come delegato del condomino è questione che nulla a che vedere con la composizione del consiglio di condominio. È l’articolo 1130-bis, secondo comma, del Codice civile a stabilire espressamente che il consiglio di condominio non può essere composto che da condòmini. Per “condomino” deve intendersi il proprietario o il comproprietario...