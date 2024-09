Il divieto di rinomina dell'amministratore di condominio revocato dal giudice

La riforma sul condominio ha introdotto all'art. 1129 cod. civ. il comma 13 il quale dispone che l'amministratore di condominio revocato giudizialmente non può essere rinominato dall'assemblea. Tale prescrizione ha diviso la giurisprudenza in due tronchi interpretativi. Da un lato, si sostiene che il divieto sia temporaneo e limitato ad un solo esercizio finanziario; dall'altro, si afferma che la preclusione a gestire il condominio per il quale l'amministratore è stato revocato sia definitiva e permanente.