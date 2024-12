Il frazionamento orizzontale di un appartamento e la revisione delle quote

La domanda Nel nostro condominio, il proprietario dell’appartamento al piano-attico ha deciso di ricavarvi - previo frazionamento catastale - un secondo appartamento munito di ingresso autonomo, e chiede ora al condominio l’autorizzazione per derivare una seconda utenza dall’impianto citofonico, al servizio di questa nuova unità. Si domanda se la realizzazione di una tale nuova unità abitativa debba comportare, insieme con la necessaria variazione catastale, una conseguente modifica delle tabelle millesimali e del regolamento condominiale, che elenca le unità abitative e i servizi condominiali pertinenti.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 2 dicembre 2024

Il frazionamento di un appartamento non comporta necessariamente la revisione della tabella millesimale. Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina - salvo casi particolari - alcuna automatica incidenza dell’intervento di divisione sulle tabelle. Spetta invece...