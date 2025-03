Il neo-acquirente alle prese con i crediti verso l’esecutato

La domanda Ho acquistato un fondo da una esecuzione immobiliare e sono conseguentemente responsabile, nei confronti del condominio di cui fa parte, delle spese relative all’anno nel quale è stato effettuato l’atto di trasferimento (2024) e di quelle relative all’anno precedente. Tra le spese condominiali mi vedo ora addebitate, altresì, quelle del condomino esecutato insolvente, risalenti a cinque anni prima, che il condominio non è riuscito a recuperare dall’esecuzione immobiliare, perché il realizzo è stato totalmente assorbito da creditori antergati. È giusto che anche io venga chiamato a sostenere queste spese, o esse devono gravare esclusivamente sui condòmini presenti al momento in cui si è verificato l’inadempimento dell’esecutato?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 24 febbraio 2024

Come evidenziato dal lettore, il nuovo acquirente dell’immobile risponde degli oneri condominiali relativi all’anno in corso al momento dell’acquisto e a quello precedente, secondo il dettato dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il debito maturato prima di tali periodi resta a carico del condominio qualora, come nel caso descritto...