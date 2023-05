Il preventivo di spesa dev’essere consultabile di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda

Dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo e l’atto di precetto nei confronti di un condomino moroso, l’assemblea condominiale delibera di incaricare un legale per iscrivere ipoteca sull’appartamento. Chiesto un preventivo di spesa, l’amministratore riferisce che il legale, solo a voce, ha indicato un costo non inferiore a 4.000 euro, e che, comunque, la maggior parte della cifra è dovuta a tariffe fisse. Chiedo se è legittima la richiesta di un condomino di visionare un preventivo scritto del professionista, prima di affidargli l’incarico.

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 maggio

Occorre fare riferimento alle norme modificate e introdotte dalla riforma della disciplina condominiale, così come interpretate dalla giurisprudenza. Secondo Cassazione civile, sezione VI, 28 luglio 2020, n.15996, «gli articoli 1129, comma 2, del Codice civile e 1130-bis del Codice civile, come novellati dalla legge 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condòmini di ottenere l’esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi...